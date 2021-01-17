На Ленинском высотка осталась без отопления и горячей воды. Жителей просят потерпеть до вечера

Ремонтные работы изменили температуру в квартирах 24-этажного дома в Кировском районе Петербурга. Батареи остывают с утра, под горячим душем тоже не согреться.



На коммунальные проблемы «Фонтанке» 17 января пожаловались жители дома № 114 по Ленинскому проспекту. По их словам, похолодание в квартирах началось около половины одиннадцатого утра, горячей воды в кранах не оказалось.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что высотка на Ленинском проспекте оказалась единственным жилым домом в зоне ремонтных работ, которые идут с часа дня. Закончить обещают в девять вечера воскресенья. В пресс-службе отметили, что более комфортную температуру в доме возможно поддерживать по резервной схеме — используя горячую воду из обратного трубопровода. Однако менять её в системе отопления должна управляющая компания.