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На Ленинском высотка осталась без отопления и горячей воды. Жителей просят потерпеть до вечера

Ремонтные работы изменили температуру в квартирах 24-этажного дома в Кировском районе Петербурга. Батареи остывают с утра, под горячим душем тоже не согреться.

На коммунальные проблемы «Фонтанке» 17 января пожаловались жители дома № 114 по Ленинскому проспекту. По их словам, похолодание в квартирах началось около половины одиннадцатого утра, горячей воды в кранах не оказалось.

В компании «Теплосеть Санкт-Петербурга» сообщили, что высотка на Ленинском проспекте оказалась единственным жилым домом в зоне ремонтных работ, которые идут с часа дня. Закончить обещают в девять вечера воскресенья. В пресс-службе отметили, что более комфортную температуру в доме возможно поддерживать по резервной схеме — используя горячую воду из обратного трубопровода. Однако менять её в системе отопления должна управляющая компания.

В «Теплосети» добавили, что из-за похолодания компания работает в режиме повышенной готовности: температуру воды в трубопроводах регулируют, и это приводит к дополнительной нагрузке на трубы.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

WuhanRockCafe
Неженки какие - за день дом не остынет, да и бойлер в хозяйстве должен быть в каждой семье.
Alex000
Зато счета выставлять не забывают. И "индексировать" их регулярно.
За такую работу вообще платить смысла нет.
Василий Марущак
Конечно потерпим, мы же нация потерпидоров.
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