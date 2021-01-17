Уснул с обрезом — проснулся с уголовным делом. В парадной на Королёва задержали «ночного сторожа»

Жительница Приморского района Петербурга сообщила в полицию о странной находке в парадной собственного дома. На лестнице она наткнулась на оружие и отдыхавшего рядом мужчину.



Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 17 января, мужчину и предмет, похожий на пистолет, петербурженка заметила между седьмым и восьмым этажом дома по проспекту Королёва в пятницу, в половине шестого утра. Человек лежал без движения, но очевидно живой и без видимых травм.

По данным «Фонтанки», приехавшие на место полицейские привели в чувство 50-летнего жильца этого же дома. По неизвестным причинам он «сторожил» парадную с самодельным короткоствольным оружием, изготовленным из винтовки Мосина. По стволу шла надпись «Свободный человек ходит с мечом, раб — без меча», рядом нашлись три патрона. Творение кустарного мастера оказалось пригодным к стрельбе. Официально безработный горожанин, в прошлом которого — хулиганство и тяжкий вред здоровью, получил вместо него уголовное дело о незаконном обороте оружия. Мужчину ограничили подпиской о невыезде.