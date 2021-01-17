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Аэропорты Краснодара и Сочи приостановили работу из-за непогоды. Жертвой снегопада стал и петербургский рейс

Стихия вмешалась в работу аэропортов Краснодара и Сочи в воскресенье, 17 января.

Работу краснодарского аэропорта парализовала сильная метель. На расчистку аэродрома брошена вся уборочная техника, но для безопасности полетов этого недостаточно. Как сообщается в Instagram аэропорта, из-за погодных условий аэродром закрыли на прилет и вылет до 21:00. Ожидается усиление ветра до 20 м/с, шторм и ледяной дождь.

Также международный аэропорт Сочи из-за сильного ветра временно приостановил прием воздушных судов. Самолеты отправляют на запасные аэродромы, передает «Интерфакс».

Непогода все же отразилась на одном петербургском рейсе. По данным электронного табло аэропорта Пулково, рейс Петербург — Краснодар с вылетом в 16:35 задержан. Прибытие позднего рейса Краснодар — Петербург пока ожидается по расписанию в 03:20.

В Сочи из Петербурга сегодня осталось вылететь двум рейсам — в 16:00 и 18:50. Об изменениях на табло не сообщается. В обратном направлении 17 января должны вылететь восемь рейсов, предварительно тоже согласно графику.

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