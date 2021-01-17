Умер ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, депутат Госдумы Николай Антошкин. Герой СССР болел коронавирусом

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Николай Антошкин скончался после тяжелой болезни в возрасте 79 лет. По данным однопартийцев, он был болен коронавирусом.



Соболезнования родным и близким депутата выразил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — цитирует его пресс-служба Госдумы.

К соболезнованиям присоединился руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, Антошкин был отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям. Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что его коллега прошел непростой жизненный путь.