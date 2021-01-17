Умер ликвидатор аварии на Чернобыльской АЭС, депутат Госдумы Николай Антошкин. Герой СССР болел коронавирусом

Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Николай Антошкин скончался после тяжелой болезни в возрасте 79 лет. По данным однопартийцев, он был болен коронавирусом.
Соболезнования родным и близким депутата выразил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин. «Николай Тимофеевич беззаветно служил нашей Родине. Рискуя собой, спасал жизни людей, ликвидируя последствия аварии в Чернобыле», — цитирует его пресс-служба Госдумы.
К соболезнованиям присоединился руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Неверов. По его словам, Антошкин был отзывчивым человеком, который искренне сопереживал людям. Председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Шаманов отметил, что его коллега прошел непростой жизненный путь.
«Герой Советского Союза Николай Тимофеевич Антошкин посвятил себя ратному делу, служению Отечеству. Он был профессионалом высочайшего класса, принципиальным и волевым, мужественным, сильным духом человеком», — сказал тот.
Как сообщает РИА «Новости» со ссылкой на Неверова, утром в воскресенье депутат умер в больнице, у него был диагностирован коронавирус. Причину смерти установят врачи. Дата прощания пока не назначена.
Заслуженный военный летчик РФ, генерал-полковник Николай Антошкин трудился в Госдуме с 2014 года, возглавлял Клуб Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации и полных кавалеров ордена Славы города Москвы и Московской области. Во время ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС в 1986 году он командовал авиационной группировкой и лично участвовал в полетах над разрушенным энергоблоком. За это ему присвоили звание Героя СССР.