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Фонд друзей балтийской нерпы показал, как Шлиссик делает зарядку по утрам

Фонд друзей балтийской нерпы показал, как начинается утро у нерпы Шлиссика. Видео с пробуждением ластоногого организация 17 января опубликовала в своем Instagram.

На видео Шлиссик втягивает и вытягивает шею. Подписчики назвали его утренние процедуры «нерпячьей зарядкой». Умиленные пользователи Сети сравнили нерпу с пирожным-картошкой и похвалили его «богатую мимику».

Сотрудники фонда спасли Шлиссика прошлой весной, когда он был щенком. Окрепнувшим его выпустили на волю в Ладогу, но через несколько недель он вернулся к людям. Вторая попытка отпустить нерпу во взрослую жизнь тоже не увенчалась успехом, поэтому его временно поселили на территории Водоканала в поселке Репино вместе с другим известным подопечным фонда — Крошиком. Ему придется терпеть вздорный нрав соседа еще как минимум год-два, потому что зоопарки пока не могут принять Шлиссика.

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