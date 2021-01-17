Фонд друзей балтийской нерпы показал, как начинается утро у нерпы Шлиссика. Видео с пробуждением ластоногого организация 17 января опубликовала в своем Instagram.
На видео Шлиссик втягивает и вытягивает шею. Подписчики назвали его утренние процедуры «нерпячьей зарядкой». Умиленные пользователи Сети сравнили нерпу с пирожным-картошкой и похвалили его «богатую мимику».
Сотрудники фонда спасли Шлиссика прошлой весной, когда он был щенком. Окрепнувшим его выпустили на волю в Ладогу, но через несколько недель он вернулся к людям. Вторая попытка отпустить нерпу во взрослую жизнь тоже не увенчалась успехом, поэтому его временно поселили на территории Водоканала в поселке Репино вместе с другим известным подопечным фонда — Крошиком. Ему придется терпеть вздорный нрав соседа еще как минимум год-два, потому что зоопарки пока не могут принять Шлиссика.