Кемеровский анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов вместе с врачом-гинекологом из Челябинска Юлией реанимировали 6-летнюю девочку, у которой случился анафилактический шок на борту рейса Кайо-Коко — Москва.
Историей спасения ребенка Жданов поделился в своем Instagram. Вскоре после взлёта девочка пожаловалась родителям на боль в ноге. Они дали ей половину таблетки обезболивающего, но примерно через час после этого у ребенка появились симптомы анафилактического шока, в том числе одышка, сыпь, тахикардия и спутанность сознания.
На помощь пришли находившиеся на борту медики и сотрудники авиакомпании, которые оперативно принесли врачебной бригаде сумку с лекарствами. Уже через 10 минут после начала лечения удалось купировать одышку, через 15 минут — сознание девочки прояснилось, одышка ушла, сыпь посветлела и ребёнок уснул.
«Мы в этот момент летели над Атлантическим океаном», — написал Жданов. Он поблагодарил гинеколога Юлию за то, что та быстро и спокойно набирала лекарства, жену, которая ассистировала ему при катетеризации периферической вены, и сотрудников авиакомпании. «Это было важнее всей Кубы», — отметил врач.