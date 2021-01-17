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Чудо над Атлантикой: российские врачи спасли 6-летнюю девочку во время перелета с Кубы

Кемеровский анестезиолог-реаниматолог Василий Жданов вместе с врачом-гинекологом из Челябинска Юлией реанимировали 6-летнюю девочку, у которой случился анафилактический шок на борту рейса Кайо-Коко — Москва.

Историей спасения ребенка Жданов поделился в своем Instagram. Вскоре после взлёта девочка пожаловалась родителям на боль в ноге. Они дали ей половину таблетки обезболивающего, но примерно через час после этого у ребенка появились симптомы анафилактического шока, в том числе одышка, сыпь, тахикардия и спутанность сознания.

На помощь пришли находившиеся на борту медики и сотрудники авиакомпании, которые оперативно принесли врачебной бригаде сумку с лекарствами. Уже через 10 минут после начала лечения удалось купировать одышку, через 15 минут — сознание девочки прояснилось, одышка ушла, сыпь посветлела и ребёнок уснул.

«Мы в этот момент летели над Атлантическим океаном», — написал Жданов. Он поблагодарил гинеколога Юлию за то, что та быстро и спокойно набирала лекарства, жену, которая ассистировала ему при катетеризации периферической вены, и сотрудников авиакомпании. «Это было важнее всей Кубы», — отметил врач.

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Комментарии (17)

Daster
Вот таких бы новостей на фонтанке побольше, а то ковидло то расчлененка
vic_5e4cd1938d1a8
Спасибо врачам, спасли жизнь.
Хорошая новость.
bluxer
радости полные штаны.
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