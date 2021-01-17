Пожилая жительница Васильевского острова в Петербурге стала жертвой нападения в собственной парадной. Мужчина с ножом и опытом убийства задержан соседями, которые оказались членами полицейской династии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 17 января, убийство 96-летней жительницы одного из домов по 4-й линии Васильевского острова предотвратили Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Накануне около трёх часов дня отец и сын не проигнорировали шум и крики в своей парадной. Выскочив из квартиры, застали на лестничной клетке раненую соседку и склонившегося над ней мужчину с ножом.

Его руку тут же заломил Цветков-младший, старший замахнулся лопатой для уборки снега и предостерёг, что использует её для самообороны. «Нападавшего сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Молодой полицейский Максим Цветков удерживал агрессора, а его отец перекрывал входную дверь в подъезд, пока едет полиция», — рассказывают в МВД.

Эдуард Цветков Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО Максим Цветков Фото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО