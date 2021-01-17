FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
9
Печать

В Петербурге семья полицейских не дала убить блокадницу. Против вооружённого преступника вышли с лопатой

Пожилая жительница Васильевского острова в Петербурге стала жертвой нападения в собственной парадной. Мужчина с ножом и опытом убийства задержан соседями, которые оказались членами полицейской династии.

Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 17 января, убийство 96-летней жительницы одного из домов по 4-й линии Васильевского острова предотвратили Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Накануне около трёх часов дня отец и сын не проигнорировали шум и крики в своей парадной. Выскочив из квартиры, застали на лестничной клетке раненую соседку и склонившегося над ней мужчину с ножом.

Его руку тут же заломил Цветков-младший, старший замахнулся лопатой для уборки снега и предостерёг, что использует её для самообороны.

«Нападавшего сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Молодой полицейский Максим Цветков удерживал агрессора, а его отец перекрывал входную дверь в подъезд, пока едет полиция», — рассказывают в МВД.

Эдуард Цветков
Эдуард ЦветковФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО
Максим Цветков
Максим ЦветковФото: пресс-служба ГУ МВД по СПб и ЛО

Как выяснилось, на пожилую женщину напал 50-летний бездомный. В его прошлом — судимость за убийство. Пострадавшая — жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии со следами удушения и колото-резаной раной шеи. В Следственном комитете случившееся квалифицировали как покушение на убийство.

Эдуард Цветков служил в должности заместителя начальника дежурной части главка. Полковник полиции сейчас на пенсии, его дело продолжил сын. Максиму 23 года, он полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Петербургу и области, сержант.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (9)

aaignat
Исполнили свой долг хоть так, спасибо
TresAmigos
Вот почему-то тут покушение моментом возбудили
260741301
Большое спасибо полицейским, что, наконец-то, выполнили свои обязанности, за которые получают наши с вами деньги!
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний