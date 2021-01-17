Пожилая жительница Васильевского острова в Петербурге стала жертвой нападения в собственной парадной. Мужчина с ножом и опытом убийства задержан соседями, которые оказались членами полицейской династии.
Как сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области 17 января, убийство 96-летней жительницы одного из домов по 4-й линии Васильевского острова предотвратили Эдуард и Максим Цветковы. Первый — полковник МВД на пенсии, второй служит в полиции. Накануне около трёх часов дня отец и сын не проигнорировали шум и крики в своей парадной. Выскочив из квартиры, застали на лестничной клетке раненую соседку и склонившегося над ней мужчину с ножом.
Его руку тут же заломил Цветков-младший, старший замахнулся лопатой для уборки снега и предостерёг, что использует её для самообороны.
«Нападавшего сразу же обезоружили и позвонили в полицию. Молодой полицейский Максим Цветков удерживал агрессора, а его отец перекрывал входную дверь в подъезд, пока едет полиция», — рассказывают в МВД.
Как выяснилось, на пожилую женщину напал 50-летний бездомный. В его прошлом — судимость за убийство. Пострадавшая — жительница блокадного Ленинграда, ветеран Великой Отечественной войны. Её госпитализировали в тяжёлом состоянии со следами удушения и колото-резаной раной шеи. В Следственном комитете случившееся квалифицировали как покушение на убийство.
Эдуард Цветков служил в должности заместителя начальника дежурной части главка. Полковник полиции сейчас на пенсии, его дело продолжил сын. Максиму 23 года, он полицейский отдельной комендантской роты по охране объектов ОВД ГУ МВД России по Петербургу и области, сержант.