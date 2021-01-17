Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Народного Ополчения

Для жителей шестнадцатиэтажки в Красносельском районе Петербурга воскресное утро началось с пожара. С огнём боролись в квартире на первом этаже, без пострадавших не обошлось.



Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 17 января, около половины седьмого на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на проспекте Народного Ополчения, 237. Приехавшие на место пожарные тушили однокомнатную квартиру на первом этаже. К восьми утра силами трёх расчётов пожар ликвидировали.