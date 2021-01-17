FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
-6°C/Завтра: -6
73.55р89.25р
Что запрещено в январеОбраз жизниПремия «Фонтанки»Промышленный ПетербургГлавные новости о COVID-19
0
Печать

Мужчина пострадал при квартирном пожаре на Народного Ополчения

Для жителей шестнадцатиэтажки в Красносельском районе Петербурга воскресное утро началось с пожара. С огнём боролись в квартире на первом этаже, без пострадавших не обошлось.

Как сообщили в ГУ МЧС по Петербургу 17 января, около половины седьмого на пульт дежурного поступил сигнал о возгорании на проспекте Народного Ополчения, 237. Приехавшие на место пожарные тушили однокомнатную квартиру на первом этаже. К восьми утра силами трёх расчётов пожар ликвидировали.

В квартире выгорела обстановка на площади 15 квадратных метров, медицинская помощь потребовалась мужчине. Его возраст и состояние уточняются.

Фото: Антон Николаев/ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии (0)

Пока нет ни одного комментария.Добавьте комментарий первым!добавить комментарий

Наши партнёры

Lentainform

Загрузка...

Новости компаний