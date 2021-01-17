В Петербурге будут судить женскую мини-ОПГ за легализацию 2,5 тысячи мигрантов

Три женщины поставили на поток незаконную постановку на учёт в Петербурге граждан других стран. За четыре месяца они «устроили на работу» 2,5 тысячи мигрантов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, три женщины в возрасте от 27 до 36 лет сняли офис и с мая по август 2018 года составляли липовые трудовые договоры с подставными фирмами, предоставляли их в МВД для постановки иностранцев на миграционный учет. Злоумышленницы привлекли также четырёх безработных, «обладающих навыками работы с миграционными документами иностранных граждан». С виду их ООО выглядело вполне легальным. Наёмные работники этого офиса находили клиентов либо лично, либо по принципу «сарафанного радио». Документы доставляли курьеры. Но в реальности для постановки на учёт было приобретено 17 фирм-однодневок, которые не вели никакого бизнеса.