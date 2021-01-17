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В Петербурге будут судить женскую мини-ОПГ за легализацию 2,5 тысячи мигрантов

Три женщины поставили на поток незаконную постановку на учёт в Петербурге граждан других стран. За четыре месяца они «устроили на работу» 2,5 тысячи мигрантов.

Как рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленобласти, три женщины в возрасте от 27 до 36 лет сняли офис и с мая по август 2018 года составляли липовые трудовые договоры с подставными фирмами, предоставляли их в МВД для постановки иностранцев на миграционный учет. Злоумышленницы привлекли также четырёх безработных, «обладающих навыками работы с миграционными документами иностранных граждан». С виду их ООО выглядело вполне легальным. Наёмные работники этого офиса находили клиентов либо лично, либо по принципу «сарафанного радио». Документы доставляли курьеры. Но в реальности для постановки на учёт было приобретено 17 фирм-однодневок, которые не вели никакого бизнеса.

К моменту завершения следствия младшая из фигуранток умерла. Две другие находятся под подпиской о невыезде. Им вменяют ч. 2 ст. 322.1 УК РФ «Организация незаконной миграции группой лиц по предварительному сговору или организованной группой». Материалы уголовного дела направлены в суд Санкт-Петербурга.

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Комментарии (11)

21132625
Класс! Как говорил Жиглов " Бывших не бывает, бывают только свои!" А бывшие ФМС, как раз и были таковы! Великая держава! Правильно бабам по зарплате 13! полковникам по мерсу))).
VKuser189750944
Мигрантов домой за их счет . Без права въезда в РФ .
avtech
бизнес ФМС
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