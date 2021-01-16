Камера в заповеднике Волонг в Китае запечатлела панду с генетической мутацией. Шанс увидеть необычного зверя так близко выпадает едва ли не впервые - белого бамбукового медведя называют единственным в мире.
See the world’s only WHITE giant #panda! This video was released by the #GiantPanda National Park Administration on Friday, captured by a surveillance camera in February 2020. 🐼 pic.twitter.com/iLbX1DvcTB— China Daily (@ChinaDaily) January 16, 2021
Видеозапись 16 января опубликовало Центральное телевидение Китая. Пробирающаяся по заповеднику панда попала в объектив камеры слежения ещё в феврале, но общественности короткий ролик показали только сейчас.
Мишка, лишённый характерных чёрных отметин, не балует поклонников своими фотографиями. Впервые снимок панды-альбиноса в заповеднике Волонг удалось сделать весной 2019 года, определить пол животного тогда не смогли.