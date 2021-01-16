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Совершенно белая и застенчивая - китайский заповедник крупным планом показал панду-альбиноса

Камера в заповеднике Волонг в Китае запечатлела панду с генетической мутацией. Шанс увидеть необычного зверя так близко выпадает едва ли не впервые - белого бамбукового медведя называют единственным в мире.

Видеозапись 16 января опубликовало Центральное телевидение Китая. Пробирающаяся по заповеднику панда попала в объектив камеры слежения ещё в феврале, но общественности короткий ролик показали только сейчас.

Мишка, лишённый характерных чёрных отметин, не балует поклонников своими фотографиями. Впервые снимок панды-альбиноса в заповеднике Волонг удалось сделать весной 2019 года, определить пол животного тогда не смогли.

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Комментарии (1)

Djnyana
Иероглифы читать не умею, поэтому получил - минимум информации..) С другой стороны вижу, что писать НЕ с Глаголом раздельно, мне не нравится, вернее, - не всегда нравится! Это Правило - мешает моему развитию! ) "неумею" хотелось очень написать слитно! ) Русский язык пора... - Реформировать! )
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