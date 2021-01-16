На атомной станции Белоруссии сработала система защиты. От сети отключили первый энергоблок

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили от сети после того, как в субботу вечером сработала система защиты генератора. Об этом 16 января сообщается в официальном телеграм-канале Минэнерго республики.



«Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», - говорится в сообщении.

Энергоблок отключили в семь вечера. Радиационный фон в районе станции (рядом с городом Островец в Гродненской области) проверили - он в пределах нормы.