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На атомной станции Белоруссии сработала система защиты. От сети отключили первый энергоблок

Первый энергоблок Белорусской атомной электростанции отключили от сети после того, как в субботу вечером сработала система защиты генератора. Об этом 16 января сообщается в официальном телеграм-канале Минэнерго республики.

«Система защиты сработала в ходе опытно- промышленной эксплуатации первого энергоблока, в рамках которого проводится тестирование систем и оборудования», - говорится в сообщении.

Энергоблок отключили в семь вечера. Радиационный фон в районе станции (рядом с городом Островец в Гродненской области) проверили - он в пределах нормы.

На сайте Минэнерго сообщается, что первый энергоблок вывели на 100% мощности 12 января. Его тепловая мощность 3200 МВт, электрическая - 1170 МВт. В настоящее время продолжаются предпоследний этап испытаний. После оборудование и системы ждёт комплексная проверка на номинальной мощности. Если она завершится успешно, то энергоблок будет принят в промышленную эксплуатацию.

Справка:

Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной установленной электрической мощностью 2400 МВт сооружается в Островце. Для первой в стране АЭС выбран передовой российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод в промышленную эксплуатацию энергоблока № 2 запланирован на 2022 год.

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Комментарии (2)

265033723
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bombaleilo
HBO хороший сериал сняли👍
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