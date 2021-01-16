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Страсбургский суд коммуницировал жалобу Навального из‑за отказа возбудить дело о его отравлении

Европейский суд по правам человека коммуницировал жалобу Алексея Навального на отсутствие дела по факту его отравления. Об этом российский оппозиционер сообщил в твиттере 16 января.

Как уточняется, жалоба коммуницирована 12 января. Согласно первой странице документа, которую опубликовал политик, она подана 21 августа - на следующий день после того, как Навального сняли с рейса Томск - Москва и экстренно госпитализировали в Омске. По результатам этой стадии в ЕСПЧ жалобе дадут дальнейший ход, либо вынесут решение о её неприемлемости. Ещё один возможный исход - завершение дела мировым соглашением.

Адвокат Ольга Михайлова, которая представляет интересы политика, сообщала, что формуляр жалобы дополняли после того, как следствие отказало в возбуждении уголовного дела по факту отравления Навального. Оппозиционер хочет, чтобы суд в Страсбурге признал нарушение статьи 2 Европейской конвенции по правам человека - «Право на жизнь».

Справка:

22 августа Навального отправили на лечение в Германию, 17 января его возвращения ждут на родине. Силовики готовятся к выступлениям его соратников в Москве, Петербурге и других городах.

Лаборатория бундесвера в Германии в середине сентября сообщила, что нашла в организме россиянина следы яда. Образцы оппозиционера по просьбе Берлина также изучили специалисты Швеции и Франции. Вывод был общим: в пробах обнаружены следы боевого отравляющего вещества. Специалисты сошлись во мнении, что это вещество из группы «Новичок».

Оппозиционный политик Алексей Навальный 14 декабря совместно с журналистами The Insider, Bellingcat, CNN и Der Spiegel назвал имена людей, которые могли быть причастны к его отравлению. А позднее поговорил с одним из них. В ФСБ назвали расследование и запись разговора подделкой.

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Комментарии (5)

264734251
И так во всем... белыми нитками...
Yubilar
"она подана 21 августа - на следующий день после того, как Навального сняли с рейса Томск - Москва и экстренно госпитализировали в Омске" А 22 числа Навального в коме повезли в Германию. Талантливый Человечище! Подать жалобу в Страсбург, находясь в коме в больнице в Омске - это нужно уметь. Да еще и заранее подозревая, что СК откажет в возбуждении дела 15 октября. Пророк.
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