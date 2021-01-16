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Корпус стражей Исламской революции провел пуски баллистических ракет, поразивших мишени в Индийском океане

Иранский Корпус стражей Исламской революции (КСИР) провел пуски баллистических ракет, поразивших мишени в Индийском океане, сообщает "Интерфакс" со ссылкой западные СМИ 16-го января.

Иранские военные пояснили, что в стрельбах были применены ракеты "разных классов", поразивших мишени на расстоянии в 1,8 тыс. км, отмечает "Интерфакс".

"Одна из наших главных задач... - это быть способными поражать вражеские корабли, включая авианосцы", - заявил командующий КСИР генерал Хосейн Салами.

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Комментарии (2)

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bombaleilo
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