Bloomberg сообщает о выходе страховщика «Северного потока — 2» из проекта

Швейцарская страховая компания Zurich Insurance решила отказаться от участия в проекте «Северный поток — 2» из-за риска попасть под новые американские санкции, пишет 16 января Forbes со ссылкой на Bloomberg. Ранее по той же причине из проекта вышли норвежский сертификатор и датский консультант, отмечает издание.



Обеспечиваемая Zurich Insurance страховка покрывает строительство газопровода, указывает Bloomberg. Потенциально компания может стать целью новых санкций США, направленных против тех, кто обеспечивает проекту техническую сертификацию и страхование, заявили собеседники агентства. Речь идет о санкциях, которые вступили в силу после принятия оборонного бюджета США на 2021 год. Из-за риска, связанного с новыми ограничениями, из проекта уже вышли норвежская Det Norske Veritas и датская Ramboll.