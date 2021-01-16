В Петербурге от коронавируса умер пресс-секретарь российского Гринпис Евгений Усов

Петербургский журналист, пресс-секретарь российского отделения Гринпис Евгений Усов скончался в субботу, 16 января, в возрасте 58 лет. Как сообщает Союз журналистов Петербурга, экоактивист заболел 1 января и вскоре был госпитализирован в 40-ю больницу в Петербурге.



По словам друзей Евгения, была надежда, что он пошел на поправку, но болезнь оказалась сильнее. Евгению было 58 лет.

Евгений Усов работал в природоохранном движении России с 1988 года, сотрудник Гринписа с 1994-го. Также он снимал фильмы на темы экологии, входил в жюри российских и международных фестивалей экологического кино.