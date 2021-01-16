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В Петербурге от коронавируса умер пресс-секретарь российского Гринпис Евгений Усов

Петербургский журналист, пресс-секретарь российского отделения Гринпис Евгений Усов скончался в субботу, 16 января, в возрасте 58 лет. Как сообщает Союз журналистов Петербурга, экоактивист заболел 1 января и вскоре был госпитализирован в 40-ю больницу в Петербурге.

По словам друзей Евгения, была надежда, что он пошел на поправку, но болезнь оказалась сильнее. Евгению было 58 лет.

Евгений Усов работал в природоохранном движении России с 1988 года, сотрудник Гринписа с 1994-го. Также он снимал фильмы на темы экологии, входил в жюри российских и международных фестивалей экологического кино.

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд.

Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.

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Комментарии (8)

USSR_forever
и кто после стольких смертей ещё сомневается в необходимости носить маски?
WuhanRockCafe
Обидно умирать в 58 по какой бы то ни было причине, а от корона вдвойне.
Соболезную.
265033723
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.
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