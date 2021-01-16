Смольный: Контакты между жителями стали чаще и теснее, возможен рост числа заболевших коронавирусом

В последние дни в Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений по поводу заболевания. Как сообщает в субботу, 16 января, Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса, это связано с тем, что в ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных.
«Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары. Количество активных больных остается высоким. Циркуляция вируса продолжается. Популяционная иммунная прослойка, которая блокирует распространение инфекции, увеличивается за счет привитых граждан и выздоровевших больных. Но она пока еще недостаточно велика для существенного снижения распространения инфекции», — подчеркнули в координационном совете.
Ранее Смольный отчитался о том, что количество свободных коек в Петербурге продолжает расти, несмотря на общий рост заболевших.
За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в смертельной статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд. Но количество заболевших при этом снова растет.
Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.