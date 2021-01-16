Смольный: Контакты между жителями стали чаще и теснее, возможен рост числа заболевших коронавирусом

В последние дни в Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений по поводу заболевания. Как сообщает в субботу, 16 января, Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса, это связано с тем, что в ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных.



«Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары. Количество активных больных остается высоким. Циркуляция вируса продолжается. Популяционная иммунная прослойка, которая блокирует распространение инфекции, увеличивается за счет привитых граждан и выздоровевших больных. Но она пока еще недостаточно велика для существенного снижения распространения инфекции», — подчеркнули в координационном совете.