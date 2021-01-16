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Смольный: Контакты между жителями стали чаще и теснее, возможен рост числа заболевших коронавирусом

В последние дни в Санкт-Петербурге увеличилось количество обращений по поводу заболевания. Как сообщает в субботу, 16 января, Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса, это связано с тем, что в ближайшие два дня заканчивается средний инкубационный период заболевания после длительных выходных.

«Контакты между жителями стали чаще и теснее внутри трудовых коллективов, в транспорте, в общественных местах. Поэтому возможен рост числа заболевших и направлений в стационары. Количество активных больных остается высоким. Циркуляция вируса продолжается. Популяционная иммунная прослойка, которая блокирует распространение инфекции, увеличивается за счет привитых граждан и выздоровевших больных. Но она пока еще недостаточно велика для существенного снижения распространения инфекции», — подчеркнули в координационном совете.

Ранее Смольный отчитался о том, что количество свободных коек в Петербурге продолжает расти, несмотря на общий рост заболевших.

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в смертельной статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд. Но количество заболевших при этом снова растет.

Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.

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Комментарии (2)

265033723
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Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо....
Brevnault
"отчитался о том, что количество свободных коек в Петербурге продолжает расти"
Говорят, крематорий начал франшизу продавать.
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