Заболеваемость растет, но коронавирусные койки продолжают пустеть в Петербурге

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса отчитался о ходе пандемии в городе. По официальным данным, количество свободных коек в городе составляет на субботу, 16 января, 3160 — это 25,3% от общего коечного фонда, развернутого под COVID-19 и пневмонии. Таким образом, количество свободных коек продолжает расти.
Всего в городе развернуто 12488 коек.
При этом медики внесли в федеральный регистр больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге на 25 декабря еще 3636 человек. Официальная статистика при этом показала только 3253 заболевших.
Количество пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-1 — 69002. Из них под стационарным наблюдением — 4405, под амбулаторным — 64597. Количество госпитализированных за сутки — 718.
Ранее стало известно, что за сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в смертельной статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд. Но количество заболевших при этом снова растет.
Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.