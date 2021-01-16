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Заболеваемость растет, но коронавирусные койки продолжают пустеть в Петербурге

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса отчитался о ходе пандемии в городе. По официальным данным, количество свободных коек в городе составляет на субботу, 16 января, 3160 — это 25,3% от общего коечного фонда, развернутого под COVID-19 и пневмонии. Таким образом, количество свободных коек продолжает расти.

Всего в городе развернуто 12488 коек.

При этом медики внесли в федеральный регистр больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге на 25 декабря еще 3636 человек. Официальная статистика при этом показала только 3253 заболевших.

Количество пациентов под наблюдением с подтвержденным лабораторным методом COVID-1 — 69002. Из них под стационарным наблюдением — 4405, под амбулаторным — 64597. Количество госпитализированных за сутки — 718.

Ранее стало известно, что за сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в смертельной статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд. Но количество заболевших при этом снова растет.

Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.

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Комментарии (5)

260965961
Мужа моей знакомой выписали из Мариинской с 60% поражения лёгких 8 дней назад. Помер дома 2 дня назад. Потому и койки пустеют.
O-o!
статистика - та еще дама с пониженной социальной ответственностью.. явно какой-то форс-мажор с госпитализацией
265033813
Поскорей бы вся эта чушь с коронавирусом закончилась, ни в бар не сходить, ни в кино компанией.
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