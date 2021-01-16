Заболеваемость растет, но коронавирусные койки продолжают пустеть в Петербурге

Межведомственный городской координационный совет по противодействию распространению в Санкт-Петербурге коронавируса отчитался о ходе пандемии в городе. По официальным данным, количество свободных коек в городе составляет на субботу, 16 января, 3160 — это 25,3% от общего коечного фонда, развернутого под COVID-19 и пневмонии. Таким образом, количество свободных коек продолжает расти.



Всего в городе развернуто 12488 коек.

При этом медики внесли в федеральный регистр больных с подтвержденным коронавирусом в Петербурге на 25 декабря еще 3636 человек. Официальная статистика при этом показала только 3253 заболевших.