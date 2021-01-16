В Швейцарии умер Бенджамин де Ротшильд

Французский банкир Бенджамин де Ротшильд умер в Швейцарии.



Как сообщает «Говорит Москва» со ссылкой на France Press, он скончался на 58-м году жизни, причиной смерти стал сердечный приступ.

Как отмечает издание, Бенджамин де Ротшильд в 1997 году стал председателем совета директоров Edmond de Rothschild Holding, который специализируется на частных банковских услугах и управлении активами. Оборот компании оценивается в 173 млрд швейцарских франков, что эквивалентно 160 млрд евро.