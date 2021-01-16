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В Петербурге привили от коронавируса более 7 тысяч жителей старше 60 лет

Власти Санкт-Петербурга отчитались о проведении вакцинации от коронавируса. Как сообщили 16 января в пресс-службе Смольного, за вчерашний день в городе первой дозой привито рекордное число жителей — 1 987 человек.

Обязательная вторичная прививка сделана 883 пациентам. Всего с начала вакцинации в Петербурге привито 21 872 человека. Из них 3475 закончили полностью цикл — получили две дозы. Больше всего привитых — 7042 человека — жители старше 60 лет.

В числе привитых — 3656 медицинских работников, 2954 работника образования, 648 социальных работников, 479 сотрудников силовых структур.

За весь период в Петербург поступило 42 692 дозы вакцины. Все они развезены по поликлиникам, в которых есть прививочные пункты.

Ранее стало известно, что за сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в смертельной статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд. Но количество заболевших при этом снова растет.

Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.

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Комментарии (3)

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