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В воскресенье в Ленобласти до минус 26 и гололедица

Ленинградской области синоптики в воскресенье, 17 января, предрекают морозы до минус 26 при облачной погоде. На дорогах будет скользко, предупреждает 47news.ru.

Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье в регионе ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью северо-западный, западный, днём западный, юго-западный 3–7 м/с. Температура воздуха ночью на западе -15...-20 гр., на востоке -21...-26 гр., днём -5...-10 гр., на востоке до -15 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.

Как особо отметили в областном главке МЧС, 17 января на территории Ленинградской области ночью на востоке местами ожидается понижение температуры воздуха до -21...-26 гр. На дорогах местами гололедица. 18–19 января на дорогах ожидается гололедица.

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Комментарии (4)

265033723
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо.............
260741301
Привет восточным жителям. В Вырице уже неделю 20-23 днём.
Агроном аэродрома
Привет синоптикам с востока области. У нас тут уже полторы недели -20 - -21 днём.
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