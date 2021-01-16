В воскресенье в Ленобласти до минус 26 и гололедица

Ленинградской области синоптики в воскресенье, 17 января, предрекают морозы до минус 26 при облачной погоде. На дорогах будет скользко, предупреждает 47news.ru.
Как сообщили 47news в пресс-службе ГУ МЧС России по Ленобласти, по данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», в воскресенье в регионе ожидается преобладание облачной погоды. Ночью местами небольшой снег, днём в большинстве районов небольшой, местами умеренный снег. Ветер ночью северо-западный, западный, днём западный, юго-западный 3–7 м/с. Температура воздуха ночью на западе -15...-20 гр., на востоке -21...-26 гр., днём -5...-10 гр., на востоке до -15 гр. На дорогах гололедица. Атмосферное давление существенно не изменится.
Как особо отметили в областном главке МЧС, 17 января на территории Ленинградской области ночью на востоке местами ожидается понижение температуры воздуха до -21...-26 гр. На дорогах местами гололедица. 18–19 января на дорогах ожидается гололедица.