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Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря

Джо Байден, которого 20-го января ждет инагурация на пост президента США, выдвинул на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд. Об этом сообщают американские СМИ 16-го января.

Напомним, что Виктория Нуланд до 2017-го года была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. После избрания Дональда Трампа она покинула свой пост. Особую известность Нуланд получила после участия в киевском Майдане.

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Комментарии (2)

Савва Морозов
Банку варенья и пачку печенья.
Piter Russo
Менее профессионального деятеля найти конечно было нельзя)
Интересно будет наблюдать перепалки Захаровой с Нулонд.
Ждем словесных дуэлей и новых глупостей от обеих.
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