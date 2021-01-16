Байден выдвинул Викторию Нуланд на пост замгоссекретаря

Джо Байден, которого 20-го января ждет инагурация на пост президента США, выдвинул на пост замгоссекретаря по политическим вопросам Викторию Нуланд. Об этом сообщают американские СМИ 16-го января.

Напомним, что Виктория Нуланд до 2017-го года была помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии. После избрания Дональда Трампа она покинула свой пост. Особую известность Нуланд получила после участия в киевском Майдане.