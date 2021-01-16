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«Мама, я сбил человека, дай денег». Полиция Петербурга просит опознать «сына» обманутых матерей

Полиция Калининского района разыскивает горожан, которые пострадали от действий мошенника. Обманутых просят посмотреть на фото вероятного обидчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти
Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фотографии 16 января публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предполагается, что человек на снимке может быть причастен к серии преступлений. Пока ему вменяется два эпизода.

Одной из жертв стала 77-летняя петербурженка. 11 января она лишилась 120 тысяч рублей, предполагая, что таким образом спасает своего сына от тюрьмы. Пенсионерку обманули по традиционной схеме — утром на городской телефон позвонил мужчина, представился сыном, сказал, что сбил человека. За откупными через несколько минут пришел незнакомец, старушка отдала ему все деньги, что были в доме.

Аналогичный случай произошел через три дня с 84-летней женщиной. Ей тоже позвонил «сын», тоже говорил про ДТП с пешеходом, но просил уже полмиллиона. У пенсионерки было 50 тысяч на руках, их она и отдала аферисту, который через 10 минут после телефонного звонка стоял у ее двери.

Подозреваемого задержали 14 января на Октябрьской набережной. Ему 31 год,

полиция предполагает, что в его активе может быть больше двух обманутых старушек. Все, кто узнал человека на фото, могут обратиться в УМВД Калининского района Петербурга по телефону 8 (812) 573–06–60.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

ДЮрьевич
Знал кому звонить, и знал что этих бабушек есть сын. Конечно же он работал один.
Алешик
Нарколыга конченая
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