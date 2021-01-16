Полиция Калининского района разыскивает горожан, которые пострадали от действий мошенника. Обманутых просят посмотреть на фото вероятного обидчика.

Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Фото: пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Фотографии 16 января публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предполагается, что человек на снимке может быть причастен к серии преступлений. Пока ему вменяется два эпизода. Одной из жертв стала 77-летняя петербурженка. 11 января она лишилась 120 тысяч рублей, предполагая, что таким образом спасает своего сына от тюрьмы. Пенсионерку обманули по традиционной схеме — утром на городской телефон позвонил мужчина, представился сыном, сказал, что сбил человека. За откупными через несколько минут пришел незнакомец, старушка отдала ему все деньги, что были в доме.