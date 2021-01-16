Полиция Калининского района разыскивает горожан, которые пострадали от действий мошенника. Обманутых просят посмотреть на фото вероятного обидчика.
Фотографии 16 января публикует ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. Предполагается, что человек на снимке может быть причастен к серии преступлений. Пока ему вменяется два эпизода.
Одной из жертв стала 77-летняя петербурженка. 11 января она лишилась 120 тысяч рублей, предполагая, что таким образом спасает своего сына от тюрьмы. Пенсионерку обманули по традиционной схеме — утром на городской телефон позвонил мужчина, представился сыном, сказал, что сбил человека. За откупными через несколько минут пришел незнакомец, старушка отдала ему все деньги, что были в доме.
Аналогичный случай произошел через три дня с 84-летней женщиной. Ей тоже позвонил «сын», тоже говорил про ДТП с пешеходом, но просил уже полмиллиона. У пенсионерки было 50 тысяч на руках, их она и отдала аферисту, который через 10 минут после телефонного звонка стоял у ее двери.
Подозреваемого задержали 14 января на Октябрьской набережной. Ему 31 год,
полиция предполагает, что в его активе может быть больше двух обманутых старушек. Все, кто узнал человека на фото, могут обратиться в УМВД Калининского района Петербурга по телефону 8 (812) 573–06–60.