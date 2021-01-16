Противоэпидемический десант в Петербурге прервал пятничное веселье в четырех питейных заведениях. Вопросы задавали не только персоналу, но и клиентам нарушивших «комендантский час» баров.
О ночном рейде 16 января сообщает пресс-служба Смольного, перечисляя его участников: комитеты по контролю за имуществом и по промышленной политике, Роспотребнадзор Санкт Петербурга, Следственный комитет, сотрудники МЧС.
Проверке подверглись бары и рестораны Центрального района Петербурга. Незаконное в охваченном эпидемией городе нашли в ресторане на Невском проспекте, баре на улице Некрасова, а также в кальянной и кафе-баре на Садовой — здесь веселились и выпивали после 23:00. В отношении владельцев следком начал проверку по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Персонал работал без масок и перчаток, проверяющие не нашли журналы термометрии и дезинфекции. Одно из заведений также заметили за продажей алкоголя без лицензии.
Не ушли без последствий и посетители баров, составлено 83 административных протокола. Сумму штрафа определит суд. Владельцам ночных заведений, помимо уголовной, грозит и административная ответственность. Смольный намерен привлечь юридические лица за нарушение 121-го «коронавирусного» постановления городского правительства, которым введен «комендантский час» для общепита — с 23:00 до 06:00. Максимальная санкция — 300 000 рублей.