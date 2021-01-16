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Четыре бара в центре Петербурга не дожили до утра. Помещения опечатаны, их посетителей ждут в суде

Противоэпидемический десант в Петербурге прервал пятничное веселье в четырех питейных заведениях. Вопросы задавали не только персоналу, но и клиентам нарушивших «комендантский час» баров.

О ночном рейде 16 января сообщает пресс-служба Смольного, перечисляя его участников: комитеты по контролю за имуществом и по промышленной политике, Роспотребнадзор Санкт Петербурга, Следственный комитет, сотрудники МЧС.

Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом
Фото: комитет контроля за имуществом

Проверке подверглись бары и рестораны Центрального района Петербурга. Незаконное в охваченном эпидемией городе нашли в ресторане на Невском проспекте, баре на улице Некрасова, а также в кальянной и кафе-баре на Садовой — здесь веселились и выпивали после 23:00. В отношении владельцев следком начал проверку по уголовной статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Персонал работал без масок и перчаток, проверяющие не нашли журналы термометрии и дезинфекции. Одно из заведений также заметили за продажей алкоголя без лицензии.

Не ушли без последствий и посетители баров, составлено 83 административных протокола. Сумму штрафа определит суд. Владельцам ночных заведений, помимо уголовной, грозит и административная ответственность. Смольный намерен привлечь юридические лица за нарушение 121-го «коронавирусного» постановления городского правительства, которым введен «комендантский час» для общепита — с 23:00 до 06:00. Максимальная санкция — 300 000 рублей.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

z-zebra
Вот ведь вирус какой злобный.
Начинает заражать всех в кабаке после 23-00.
И как он узнает, что наступило 23-00? Или выпускает его кто после этого времени?
265033495
Здравствуйте. Прошу о помощи.

Сейчас ищу любую работу, но ничего не находится. Готов на любую подработку.
Одолжите, пожалуйста, на еду рублей 100-200. Сейчас в поисках работы, а дома есть абсолютно нечего. :-( От голода почти теряю сознание. Oдолжить просто не у кого.

Если оставите контакты, то я клянусь вернуть с первой зарплаты (переведу на карту или номер телефона). В этом случае напишите в личные сообщения свой номер карты или номер телефона. Я верну 100%!

Мой номер карты: 5336 6903 2005 0018

Заранее большое человеческое спасибо............
Вышибатя
Налоговую не берете с собой больше?
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