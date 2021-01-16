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В Петербурге арестовали любителя водки, избившего несговорчивую официантку. Его беспощадность попала на видео

Посетитель избил официантку кафе в Адмиралтейском районе Петербурга. В ярость его вверг отказ продать спиртное, свою реакцию на это он счёл обыденной и вернулся в заведение снова.

О задержании дебошира 16 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, уточнив, что нападение в кафе на площади Труда произошло 5-го числа. Посетитель нагрянул туда после 23:00 и, несмотря на действующие ограничения Смольного, потребовал налить ему водки. Услышав отказ, он набросился на 22-летнюю официантку.

ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

Стопка водки едва ли стала для него первой. Судя по видео, чувство равновесия мужчину подводило, что не помешало ему кулаками загнать девушку в угол и добивать жертву уже ногами. В больницу она попала в удовлетворительном состоянии, но с множественными травмами.

Мужчина, по всей видимости, решил, что случившееся — не повод отказываться от походов в кафе на площади Труда. Через неделю он вернулся, но узнавшие его работники вызвали полицию. Накануне дебошира арестовали по уголовному делу о побоях. Ему 44 года, родился в Смоленске, живёт неподалёку от места происшествия.

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Комментарии (22)

iphonedimona
Типичный россиянин, поднявшийся с колен. Официантка, это вам не деревянный гвардеец, суд поймёт и простит.
Алешик
Это не мужик,а какой-то моральный урод,маргинал неадекватный. Таких ещё в утробе давить надо!..
261215271
То есть сразу полиция не отреагировала?
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