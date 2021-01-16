Посетитель избил официантку кафе в Адмиралтейском районе Петербурга. В ярость его вверг отказ продать спиртное, свою реакцию на это он счёл обыденной и вернулся в заведение снова.



О задержании дебошира 16 января сообщили в ГУ МВД по Петербургу и области, уточнив, что нападение в кафе на площади Труда произошло 5-го числа. Посетитель нагрянул туда после 23:00 и, несмотря на действующие ограничения Смольного, потребовал налить ему водки. Услышав отказ, он набросился на 22-летнюю официантку.