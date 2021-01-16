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Улица Бутлерова поплыла. Автомобилисты рассказывают, как уехать на «куске льда»

Устойчивый минус не гарантирует отсутствие воды на дорогах Петербурга — в Калининском районе прорыв на коммуникациях сделал из проезжей части реку. Водителям рекомендуют не выходить к машинам без кипятка.

Как сообщили в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург», неожиданно мокро утром 16 января оказалось на улице Бутлерова в районе Пискарёвского парка. Проезжую часть топила холодная вода, машины «заныривали» на участке от спорткомплекса «Зенит» и до улицы Верности.

ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб

В Водоканале «Фонтанке» сообщили, что натекло из водовода диаметром 900 мм. К десяти утра вытекание локализовали, две бригады откачивают воду с привлечением спецтехники. На потребителях случившееся не отразилось, но добавило сложностей автомобилистам.

«Выходите пораньше и берите с собой пару вёдер с горячей водой либо газовую горелку... По-другому вы в свои автомобили не попадёте. В данный момент они похожи на кусок льда. Корка более 1 см», — пишет Евгений. Своим опытом с подписчиками паблика делится Ольга: «Я в машину попала через пассажирское. Поэтапно решала. Сначала от снега очистила, стоя на газоне, куда дотянулась. Затем напялила резиновые сапоги, полезла левый борт смотреть (воды прилично, выше щиколотки). Соскребла лед со стекла и уехала». По её словам, после вынужденного купания машину «колбасит мелкой вибрацией», а педаль тормоза, как вата.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб
© Фонтанка.Ру

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Комментарии (2)

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Заранее большое человеческое спасибо..........
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