Школьник попал в полицию после похода в супермаркет на Благодатной. Он устроил драку за запретное

Запрет на покупку алкоголя несовершеннолетними не остановил подростка в Московском районе Петербурга. Желаемое он выносил силой, но не справился с персоналом магазина.



Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне возбуждено уголовное дело о грабеже с применением не опасного для жизни насилия, фигуранту едва исполнилось 15 лет. Полицейские разбирались с ним вечером 13-го числа, когда приехали по вызову в супермаркет «Верный» на Благодатной улице.

Сотрудники магазина дожидались правоохранителей с подростком, который, по их словам, пытался уйти с неоплаченным товаром. Мимо кассы покупатель пронёс две банки слабоалкогольного коктейля около 70 рублей каждая. В желании выйти был так настойчив, что ударил девушку-продавца. Одолеть подоспевших коллег не вышло. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, подозреваемого, который оказался учеником девятого класса одной из школ Невского района, отпустили под подписку о невыезде.