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Школьник попал в полицию после похода в супермаркет на Благодатной. Он устроил драку за запретное

Запрет на покупку алкоголя несовершеннолетними не остановил подростка в Московском районе Петербурга. Желаемое он выносил силой, но не справился с персоналом магазина.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, накануне возбуждено уголовное дело о грабеже с применением не опасного для жизни насилия, фигуранту едва исполнилось 15 лет. Полицейские разбирались с ним вечером 13-го числа, когда приехали по вызову в супермаркет «Верный» на Благодатной улице.

Сотрудники магазина дожидались правоохранителей с подростком, который, по их словам, пытался уйти с неоплаченным товаром. Мимо кассы покупатель пронёс две банки слабоалкогольного коктейля около 70 рублей каждая. В желании выйти был так настойчив, что ударил девушку-продавца. Одолеть подоспевших коллег не вышло. Как уточнили в ГУ МВД по Петербургу и области, подозреваемого, который оказался учеником девятого класса одной из школ Невского района, отпустили под подписку о невыезде.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (8)

USSR_forever
генофонд нации.... будущее поколение.... он прорывался с криками - бухлооооооооооооооооооооооо.... =)
Chinalove
Продавашка какая молодец - готова с мужиком драться ради защиты двух бутылок хозяйской собственности!
Надеюсь, хозяин её поощрит хотя бы половиной спасённого имущества!
265015791
>В желании выйти был так настойчив, что ударил девушку-продавца.
Раньше мальчики девочек не били. Население СПБ стало однополым или девочки поменялись с мальчиками?
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