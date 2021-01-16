Смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге пошла на понижение. В России — наоборот

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд.



Как сообщает портал «Стопкоронавирус.рф» 16 января, всего в России за последние 24 часа подтверждено 590 летальных случаев по COVID-19. Накануне их было 555. На первом месте остаётся Москва, где скончались 79 человек. В Петербурге 67 смертей — на пять меньше, чем накануне. На третьем месте Московская область, где коронавирусными признали смерти 32 человек. Ленинградской области в этом списке нет.