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Смертельная статистика по коронавирусу в Петербурге пошла на понижение. В России — наоборот

За сутки в Петербурге признали коронавирусными смерти 67 человек. Это продолжило тенденцию к понижению в статистике, которая наблюдается в городе второй день подряд.

Как сообщает портал «Стопкоронавирус.рф» 16 января, всего в России за последние 24 часа подтверждено 590 летальных случаев по COVID-19. Накануне их было 555. На первом месте остаётся Москва, где скончались 79 человек. В Петербурге 67 смертей — на пять меньше, чем накануне. На третьем месте Московская область, где коронавирусными признали смерти 32 человек. Ленинградской области в этом списке нет.

Число смертей за весь период пандемии в России достигло 65 085. В Петербурге, по данным оперативного штаба, скончались 8 788. В Москве умер 12 401 заболевший коронавирусом.

© Фонтанка.Ру

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