На Украине вступило в силу требование обслуживать в кафе на госязыке

На Украине вступил в силу пункт закона о языке, подписанного еще бывшим президентом страны Петром Порошенко. Как пишет в субботу, 16 января, сайт телеканала «112 Украина», теперь вся сфера обслуживания в стране должна перейти на украинский язык.



Сотрудники банков, магазинов, кафе и библиотек должны говорить с клиентами только на украинском языке. На нем также должна быть напечатана вся информация о товарах и услугах. Перейти на другой язык разрешается только в том случае, если потребитель сам об этом попросит. Приемлемым считается употребление слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском или с использованием букв латинского и греческого алфавитов.