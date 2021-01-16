На Украине вступило в силу требование обслуживать в кафе на госязыке

На Украине вступил в силу пункт закона о языке, подписанного еще бывшим президентом страны Петром Порошенко. Как пишет в субботу, 16 января, сайт телеканала «112 Украина», теперь вся сфера обслуживания в стране должна перейти на украинский язык.
Сотрудники банков, магазинов, кафе и библиотек должны говорить с клиентами только на украинском языке. На нем также должна быть напечатана вся информация о товарах и услугах. Перейти на другой язык разрешается только в том случае, если потребитель сам об этом попросит. Приемлемым считается употребление слов, сокращений, аббревиатур и обозначений на английском или с использованием букв латинского и греческого алфавитов.
Нарушителям закона грозит штраф до 7 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей), но вступят в силу эти штрафы в 2022 году. Закон был принят весной 2019, незадолго до ухода Петра Порошенко с поста президента.
В октябре 2020 года Верховный суд Украины обязал главу государства общаться на государственном языке во время исполнения служебных обязанностей. Однако за общение на другом языке вне исполнения своих полномочий президент не несет юридической ответственности.