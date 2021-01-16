В Петербурге сообщение о «бомбах» упало на «Галерею». Автор был пессимистичен

Сообщение с угрозой взрыва поступило на электронную почту торгово-развлекательного комплекса в центре Петербурга. Десяток взрывных устройств искали, не отрывая посетителей от шопинга.
Как стало известно «Фонтанке» 16 января, полицию на Лиговский проспект, 30, служба охраны «Галереи» пригласила накануне в два часа дня. Поводом стало письмо с адреса pravitelstvo@yandex.com, в котором аноним предупредил сразу о десяти бомбах, дал двадцать минут на их поиски и обрисовал перспективы: в худшем случае ТЦ рухнет. Автор заявил, что сотрудники «обязаны сохранить жизни», но с пессимизмом отметил, что это едва ли получится.
Его послание прочитали, по всей видимости, после того, как лимит времени истёк. Администрация торгового комплекса решила не проводить эвакуацию, но полицейские всё же в течение часа проверяли здание и прилегающую территорию. Ничего взрывоопасного не нашли.