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В Петербурге сообщение о «бомбах» упало на «Галерею». Автор был пессимистичен

Сообщение с угрозой взрыва поступило на электронную почту торгово-развлекательного комплекса в центре Петербурга. Десяток взрывных устройств искали, не отрывая посетителей от шопинга.

Как стало известно «Фонтанке» 16 января, полицию на Лиговский проспект, 30, служба охраны «Галереи» пригласила накануне в два часа дня. Поводом стало письмо с адреса pravitelstvo@yandex.com, в котором аноним предупредил сразу о десяти бомбах, дал двадцать минут на их поиски и обрисовал перспективы: в худшем случае ТЦ рухнет. Автор заявил, что сотрудники «обязаны сохранить жизни», но с пессимизмом отметил, что это едва ли получится.

Его послание прочитали, по всей видимости, после того, как лимит времени истёк. Администрация торгового комплекса решила не проводить эвакуацию, но полицейские всё же в течение часа проверяли здание и прилегающую территорию. Ничего взрывоопасного не нашли.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (1)

vassi
Обострение началось, что ли? Кто ерундой занимается, и пишет/звонит о бомбах, непонятно
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