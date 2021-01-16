Помогите Алисе победить тишину

«Фонтанка» и Русфонд продолжают совместный проект по сбору средств для лечения тяжелобольных детей.

Алиса Люкшина,12 лет.

Двусторонняя тугоухость 4-й степени.

Требуются слуховые аппараты. Стоимость 152 096 руб.

«Серьёзные проблемы со слухом и зрением у дочки появились в первые месяцы жизни. Это последствия тяжёлых родов, во время которых у меня произошла остановка сердца. Алиса долго оставалась без кислорода, едва не погибла. Врачи чудом спасли нас обеих.

Дочке сделали две операции на глазах в связи с атрофией зрительных нервов, но полностью восстановить зрение так и не удалось. Потом её обследовал сурдолог и выявил снижение слуха. Тогда я впервые купила дочери слуховые аппараты, но она жаловалась на боль в ушах и отказывалась их носить.



Когда Алиса пошла в школу для слабослышащих детей, стало понятно, что без слуховых аппаратов дочка не сможет учиться, общаться со сверстниками и развиваться. Тогда я обратилась в сурдологический центр «Аудиофон-Нева», где врач смог подобрать Алисе цифровые многоканальные аппараты, в которых ей было комфортно. Читатели Русфонда помогли нам приобрести эти аппараты — сердечно всех благодарю! У Алисы произошел значительный скачок не только в формировании речи, но и в общем эмоциональном и интеллектуальном развитии, дочка стала активно общаться с окружающими.

Но год назад она пожаловалась, что плохо понимает речь преподавателей, а весной на обследовании врачи диагностировали снижение слуха до 4-й степени. Чтобы не потерять с таким трудом наработанные навыки и продолжать учиться и развиваться, Алисе необходимы новые сверхмощные аппараты. Но подходящая модель не оплачивается из средств госбюджета, а самим нам не осилить — в семье двое детей, работает только муж. Прошу, помогите!» Екатерина Айнемер, Ленинградская область.



Екатерина Самотокина, сурдолог-оториноларинголог сурдологического центра «Аудиофон-Нева» (Санкт-Петербург):

«Алисе необходимы цифровые многоканальные сверхмощные слуховые аппараты, которые в полной мере смогут восполнить потерю слуха».

Контакты для оказания помощи:

8–800–250–75–25, звонок по России бесплатный. Благотворительная линия от МТС

тел./факс (495) 926–35–63 / 125315, Москва, а/я 110 / rusfond@rusfond.ru

В Санкт-Петербурге: 8–921–424–27–12 / annarusfond@mail.ru/

Руководитель бюро Русфонда в Санкт-Петербурге — Брусилова Анна WWW.RUSFOND.RU/SPB

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Для тех, кто впервые знакомится с деятельностью Русфонда

Русфонд (Российский фонд помощи) — один из крупнейших благотворительных фондов современной России, создан в 1996 году как благотворительный журналистский проект. В настоящее время действуют 20 региональных представительств фонда в России.

Миссия фонда — помощь в лечении тяжелобольных детей и инвалидов, содействие развитию гражданского общества и внедрению высоких медицинских технологий.

