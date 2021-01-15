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«Разбил опять все коленки». В Петербурге Стас Барецкий на «Ладе» попал в ДТП

Шоумен Стас Барецкий стал участником ДТП в Петербурге 15 января. Отечественный автомобиль с шоуменом подбил внедорожник.

Об аварии на перекрестке Воcкресенской набережной и Потёмкинской улицы около 21.00 в социальных сетях рассказали очевидцы. ВАЗ-2114 въехал в Range Rover. На опубликованном видео на водительском сиденье отечественного автомобиля запечатлён шоумен Стас Барецкий. «Разбил опять все коленки», — комментирует он последствия ДТП. От столкновения у «Лады» оказался смят передний бампер.

Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com
Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб / vk.com

По данным «Фонтанки», авария оформлена без пострадавших

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Комментарии (9)

Редиска Здесь
Мазохист какой-то. Он же может себе позволить нормальную машину.
AEG
Зря бэху сжег в свое время.
pagero999
Д.Б., как сказал бы наш премьер министр... И делать рекламу на ровном месте каков смысл??
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