В США возбудили около ста уголовных дел из-за захвата Капитолия

И.о. федерального прокурора США Майкл Шервин рассказал о расследовании штурма Капитолия 6 января.

«У нас есть 98 уголовных дел, большинство из них федеральные дела по обвинению в тяжких преступлениях, и 275 открытых досье, так что к концу дня их будет больше 300», — сказал он.

В свою очередь, представитель ФБР Стивен Дантуоно заявил, что задержано более 100 человек, определено более 270 подозреваемых.

Расследование обстоятельств захвата здания Конгресса возглавит Рассел Онорэй, сообщила журналистам спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Она уточнила, что отставной генерал-лейтенант тщательно проанализирует инфраструктуру обеспечения безопасности, межведомственного взаимодействия и системы командования и контроля всего комплекса Капитолия, пишет 15 января РИА Новости.