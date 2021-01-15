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«Ночлежка» собирает термосы для бездомных Петербурга и Москвы

Благотворительная организация «Ночлежка» объявила сбор термосов для своих подопечных. До конца января активисты в двух столицах будут принимать небольшие термосы объемом от 200 до 500 мл.

«Подойдут любые компактные термосы, которые хорошо держат тепло и которые легко носить с собой. Мы раздадим всё собранное людям, которые приходят за горячей едой на стоянки «Ночного автобуса»: в термосах они смогут брать с собой горячий чай, который мы раздаём каждый будний вечер», — говорят в организации.

Принести термосы можно в любой день с 9 до 21 часа в Петербурге по адресу: ул. Боровая, 112б (вход с Расстанной, 1); в Москве: Бумажный проезд, 2/2, стр. 6.

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