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Роспотребнадзор заявил о возможности привить 60% россиян в первый год и сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года

Коллективный иммунитет у россиян может быть сформирован к осени 2021 года при активной вакцинации, однако при всём желании привить в первый год вряд ли удастся больше 60% населения. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, очень хочется привить всех, но пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год [вакцинации]. Но то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения, — это очень серьёзное достижение», — сказала она на совещании 15 января, отрывок которого транслировал телеканал «Россия 24».

Главный санитарный врач РФ подчеркнула, что «иммунизация должна быть организована таким образом, чтобы иммунитет выработался к началу эпидсезона осенью 2021 года».

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Комментарии (9)

Тень Отца
советская власть во время разрухи в конце 20-ых смогла провести за ТРИ недели вакцинацию 20 миллионов в нескольких пораженных районах страны
эта не может ничего
footballer13
Скока-скока? 90 миллионов до конца года? По 8 миллионов в месяц (16 млн. уколов)? Серьёзно? Слушайте, ну дайте им кто-нибудь калькулятор, что ли.
Это уже ну совсем не смешно.
nuga
Как они выворачивают все.То у короны нет сезона,то есть сезон,как у гриппа. И население не скот,чтобы давать план по его вакцинации.Совсем сдурели,одержимые. Тут же говорят,что привитые это заразные все население заразное и надеть маски по Мурашко. Непривитые окажутся самыми биологически безопасными и чистыми в сравнении с вакцинированными,вот это поворот!
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