Роспотребнадзор заявил о возможности привить 60% россиян в первый год и сформировать коллективный иммунитет к осени 2021 года

Коллективный иммунитет у россиян может быть сформирован к осени 2021 года при активной вакцинации, однако при всём желании привить в первый год вряд ли удастся больше 60% населения. Об этом заявил глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«Конечно, очень хочется привить всех, но пока так мы не прививаем ни от какой инфекции, тем более в первый год [вакцинации]. Но то, что мы можем в первый год привить 60% совокупного населения, — это очень серьёзное достижение», — сказала она на совещании 15 января, отрывок которого транслировал телеканал «Россия 24».

