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В России отзывают для проверки 21 тысячу BMW. Некоторым из них уже полтора десятка лет

Российское представительство немецкого автоконцерна BMW (ООО «БМВ Русланд Трейдинг») отзывает в России 21 693 автомобиля для проверки элементов электропроводки вентиляции. Об этом сообщает Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Речи идёт о BMW 3 Series Sedan (серия E90), Touring (серия E91), Coupe (серия E92), Cabrio (серия F93), реализованных с ноября 2004 года по декабрь 2012 года.

Производитель подозревает, что со временем у машин этих серий может ухудшиться состояние штекерного соединения жгута проводов, идущего к выходному каскаду вентилятора. Как результат не исключено короткое замыкание или оплавление, редко — может привести «к возгоранию, даже на транспортном средстве с заглушенным двигателем».

После проверки указанного элемента в дилерском центре при необходимости также заменят выходной каскад вентилятора.

В декабре свои машины шесть раз отзывал Mercedez.

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Комментарии (5)

260567431
Отзывать- это не диагноз ли?
Vurgagain
Ждем метакоммент!
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