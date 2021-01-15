Омский минздрав заявил о склонности к суициду больных коронавирусом. «Нарушается работа головного мозга»

Из-за поражения мозга больные COVID-19 могут завершать жизнь суицидом. Об этом сообщили в минздраве Омской области.



Как пишет NGS55.RU 15 января, накануне утром в Омске рядом с больницей на улице Нахимова нашли тело пациента. По предварительной версии, мужчина совершил суицид.



В региональном минздраве информацию о гибели пациента подтвердили, уточнив, что у некоторых заболевших коронавирусом наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным мыслям.



«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами. Мы выражаем соболезнования родственникам пациента», — сообщили в минздраве.

