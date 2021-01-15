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Омский минздрав заявил о склонности к суициду больных коронавирусом. «Нарушается работа головного мозга»

Из-за поражения мозга больные COVID-19 могут завершать жизнь суицидом. Об этом сообщили в минздраве Омской области.

Как пишет NGS55.RU 15 января, накануне утром в Омске рядом с больницей на улице Нахимова нашли тело пациента. По предварительной версии, мужчина совершил суицид.

В региональном минздраве информацию о гибели пациента подтвердили, уточнив, что у некоторых заболевших коронавирусом наблюдается нарушение работы мозга, что может привести к суицидальным мыслям.

«Самоубийства заболевших или перенесших COVID-19 связаны не с социальными проблемами, а с физиологическими: нарушается работа головного мозга. Повышение суицидальных настроений у таких пациентов отмечают специалисты по всему миру. Данное происшествие будет всесторонне рассмотрено и медиками, и правоохранительными органами. Мы выражаем соболезнования родственникам пациента», — сообщили в минздраве.

Ранее петербургский врач заявлял, что коронавирус поражает не только легкие, но и головной мозг, поэтому у некоторых пациентов возникает бред и даже делирий.

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Комментарии (2)

260741301
Ну омский минздрав, после относительно недавних событий, стал на весь мир знаменит!
zauberelefant
Какая однако удобная болезнь коронавирус. Можно свалить все на него, от боли в мизинчике на левой ноге, до самоубийство.Я даже думаю и убийство оправдать можно.
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