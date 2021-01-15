Дорожники предупреждают о сильных морозах и просят быть осторожнее на трассах Ленобласти

Как сообщают 15 января в Упрдоре, среднесуточная температура в Ленинградской области 16 января составит минус 19 градусов и ниже, а ночью местами будет достигать 30–32 градусов ниже ноля. Ветер будет северных направлений со скоростью 2–7 м/с. Местами может пройти небольшой снег.

Погода в субботу, 16 января, в Ленобласти по-прежнему будет аномально холодной, а среднесуточная температура будет ниже климатической нормы на 10–14 градусов, предупреждает ФКУ Упрдор «Северо-Запад». В Петербурге тоже обещают в районе 15–20 градусов мороза. А в воскресенье холода уже начнут отступать.

В воскресенье, 17 января, небольшой, а местами и умеренный снег ожидается уже в большинстве районов. Температура будет уже повыше, местами потеплеет даже до минус пяти — минус десяти градусов, но в восточных районах все еще будет мороз до минус 27.

«ФКУ Упрдор «Северо-Запад» обращается к автомобилистам с настоятельной просьбой быть более внимательными и осторожными во время движения, перед выездом проверять техническую исправность автомобиля, избегать резких маневров и перестроений, выбирать безопасную скорость движения», — говорится в сообщении управления.

В Петербурге, по прогнозу ФГБУ «Северо-Западное УГМС», суббота тоже будет очень холодной: ночью 18–20 градусов ниже ноля, в пригородах даже до минус 24 градусов, а днем от минус 13 до минус 15. Осадков практически не ожидают, только ночью местами немного насыплет снега. А в воскресенье ночью будет уже минус 15–17, утром потеплеет до минус 9–11, а днем и вовсе обещают от минус 5 до минус 7 градусов. Утром и днем пройдет небольшой снег.