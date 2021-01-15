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В Петербурге начинают бесплатную раздачу тысяч пульсоксиметров

Смольный сообщил о том, что в Петербург поступила 21 тысяча пульсоксиметров. Большую часть из них бесплатно раздадут горожанам. Но с возвратом.

«Из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами городской станции скорой помощи. Пульсоксиметры будут выдаваться бесплатно пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 для измерения сатурации — насыщения крови кислородом. После выздоровления их нужно будет вернуть в поликлинику», — рассказали 15 января в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.

Как писала «Фонтанка», на закупку пульсоксиметров перед Новым годом Смольный выделил 39,9 млн рублей.

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Комментарии (7)

ffffff
1900 за штуку получается? Я покупал на Али за 566 рублей.
ssaper
Очень хорошо бы было еще в больницы их раздать. Например в ДИБ №5 в Купчино 2 пульсоксиметра на больницу!!!!!! Это в больнице, в которой лечат детей от Covid! Нет слов...
Bobr Dobr
У меня есть такой. На одном пальце показывает одно, на втором другое , на третьем- третие. И не самый дешёвый.
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