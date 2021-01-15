В Петербурге начинают бесплатную раздачу тысяч пульсоксиметров

Смольный сообщил о том, что в Петербург поступила 21 тысяча пульсоксиметров. Большую часть из них бесплатно раздадут горожанам. Но с возвратом.



«Из них 20 600 поступили в районные поликлиники, остальные будут использоваться врачами городской станции скорой помощи. Пульсоксиметры будут выдаваться бесплатно пациентам с подтвержденным диагнозом COVID-19 для измерения сатурации — насыщения крови кислородом. После выздоровления их нужно будет вернуть в поликлинику», — рассказали 15 января в межведомственном координационном совете по противодействию COVID-19.