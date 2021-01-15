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Американские инженеры показали ледяного робота. Технологию планируют использовать при изучении спутников планет

Прототип двухколесного робота, в конструкции которого использованы элементы изо льда, создали американские ученые. В будущем технология поможет при изучении полярных областей Земли или спутников Юпитера и Сатурна.

Как пишет «N+1» 15 января, размеры двухколесного робота IceBot — 14 × 20 × 13 сантиметров, его вес составляет 6,3 килограмма. Корпус, колеса и бампер, установленный в передней части, изготавливаются из водяного льда, а в качестве третьей точки опоры в передней части вставлен мяч для пинг-понга. Для управления робота используется микроконтроллер. Команды управления поступают с телефона через Bluetooth-модуль.

При температуре ниже нуля робот может уверенно двигаться по ровной ледяной поверхности и преодолевать подъемы до 1,5 градусов. При больших значениях углов колеса начинают скользить: при подъеме от трех градусов и выше робот не может самостоятельно двигаться вверх по склону.

В дальнейшем инженеры планируют разработать автоматизированный метод сборки робота на основе соединительных модулей, которые интегрируются в блоки льда и не требуют проводных соединений. Все операции при этом должны выполняться при минимальных затратах энергии.

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