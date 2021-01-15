"В Петербурге рекордно опустели койки под коронавирус — свободна каждая четвертая"

Смольный сообщил о том, что количество свободных коек под COVID-19 в Петербурге находится на рекордно высоком уровне.



«Свободны 2963 койки, что составляет 23,7% от общего количества коек. Всего под COVID-19 развернуто 12 488 коек», — говорится в опубликованном 15 января отчете межведомственного координационного совета по противодействию коронавирусу в Северной столице.



Как писала «Фонтанка», инфекционные койки развернуты в Петербурге в 16 городских и 7 федеральных стационарах. С 14 января для приёма больных с коронавирусной инфекцией развернуты 110 коек в действующем корпусе Городской больницы №33 в Колпино. А после масштабной реконструкции в феврале приём пациентов начнёт отделение больницы Святителя Луки — там под COVID-19 готовят 165 коек.

