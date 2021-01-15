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Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 181% за неделю с праздников

Федеральный регистр зафиксировал новый рекорд суточной заболеваемости в Петербурге. 15 января 3274 больных с подтвержденным коронавирусом обратились за медицинской помощью. Это на 181% больше, чем 8 января — неделю назад. Данные опубликованы межведомственным координационным советом по противодействию COVID-19 на сайте Смольного.

Также из отчета можно узнать, что число активных больных теперь ниже 70 тысяч — 69 804 человека. А за сутки в больницы увезли 750 пациентов.

«Сохраняется тенденция к увеличению количества обращений граждан в медицинские организации как по поводу новых случаев заболевания, так и по поводу регистрации фактов выздоровления, — отметили в совете. — Интенсивность регистрации случаев заболевания и выздоровления также связана с ростом числа выполненных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2: сегодня по сравнению с 08.01.2021 их больше на 97,4%».

При этом координационный совет и комитет по здравоохранению ожидают в ближайшие дни роста распространения инфекции и, следовательно, увеличения количества госпитализаций пациентов с COVID-19 и пневмониями.

«Отсутствие отчетливой тенденции синхронного роста всех показателей распространения инфекции связано с тем, что еще не прошли 7–8 дней среднего инкубационного периода заболевания с момента окончания праздников», — считают чиновники.

Как писала «Фонтанка», в официальной статистике «Стопкоронавируса» зафиксированы 3094 заболевших на 15 января.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (4)

Владислав М
Школы открыли и понеслось! Предупреждали же горожане чиновников!
ViGilant
А почему статистика лучше стала?
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