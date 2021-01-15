Заболеваемость коронавирусом в Петербурге выросла на 181% за неделю с праздников

Федеральный регистр зафиксировал новый рекорд суточной заболеваемости в Петербурге. 15 января 3274 больных с подтвержденным коронавирусом обратились за медицинской помощью. Это на 181% больше, чем 8 января — неделю назад. Данные опубликованы межведомственным координационным советом по противодействию COVID-19 на сайте Смольного.



Также из отчета можно узнать, что число активных больных теперь ниже 70 тысяч — 69 804 человека. А за сутки в больницы увезли 750 пациентов.



«Сохраняется тенденция к увеличению количества обращений граждан в медицинские организации как по поводу новых случаев заболевания, так и по поводу регистрации фактов выздоровления, — отметили в совете. — Интенсивность регистрации случаев заболевания и выздоровления также связана с ростом числа выполненных ПЦР-тестов на SARS-CoV-2: сегодня по сравнению с 08.01.2021 их больше на 97,4%».

