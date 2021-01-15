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«Это все-таки не наш Роскомнадзор». Российская IT-компания лишилась бизнеса в США из-за обслуживания сайтов сторонников Трампа

Российский провайдер DDoS-GUARD лишился контрактов в США из-за защиты от DDoS-атак ресурсов трампистов.

«Это все-таки не наш Роскомнадзор, там [в США] нет какого-то фиксированного технологического списка [запрещенных и нежелательных сайтов]. Как только мы получаем сообщения о том, что этот домен нежелателен, мы его буквально в течение минут блокируем. А в январе, когда началась истерия, связанная с политическими событиями, нам приходит уведомление: вы когда-то сотрудничали, а теперь мы не хотим сотрудничать с вами», — рассказал 15 января гендиректор DDoS-GUARD Евгений Марченко в интервью Business FM.

По его словам, американский инвестиционный траст CoreSite отказался работать с DDoS-GUARD. На такой шаг американская сторона пошла после публикаций о работе компании из Ростова с сайтами 8chan и QAnon. Также исследователь кибербезопасности Брайан Кребс указал на то, что DDoS-GUARD «обслуживают некие сайты, которые транслируют протрамповский контент».

«Причем о том, что это протрамповский контент, мы сами узнаем постфактум. Из нас делают неких русских хакеров, совершенно четко ищут русский след», — посетовал Марченко.

Он также отметил, что сейчас в CoreSite «на прямые вопросы просто не отвечают».

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Комментарии (4)

shushu
Транслируют "Протрамповский контент"... Эти запретители сами гораздо хуже тех, кого они пытаются запретить
***_555
Т.е. одна частная компания перестала работать с другой частной компанией. Вот ужос-то какой. Рррусссофобыыы!
Mikle776
как то из статьи не следует, что компания лишилась бизнеса. Отказался сотрудничать один партнер... пусть даже крупный... но что это за бизнес, который гибнет из за потери одного клиента?
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