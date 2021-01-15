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Бывшего президента Франции Саркози подозревают в «потенциально преступной лоббистской деятельности» из-за контракта с российской компанией

Прокуратура Франции проверяет возможный контракт Николя Саркози с российской компанией.

«Национальная финансовая прокуратура [Франции] подтвердила начало предварительного расследования в отношении бывшего президента республики, связанного с возможным контрактом на 3 миллиона евро с группой «РЕСО-Гарантия», — сообщает 15 января издание Le Monde.

По версии следствия, в 2019-м Саркози якобы подписал соглашение с российской компанией «на оказание консультационных услуг». В начале прошлого года платеж в размере 500 000 евро был получен французом. Экс-президента подозревают в «торговле влиянием».

«Правосудие стремится выяснить, действовал ли бывший глава государства только в качестве консультанта, что было бы совершенно законно, или он участвовал в потенциально преступной лоббистской деятельности», — пишет издание.

Это не первое расследование в отношении Николя Саркози. Ранее его обвиняли в незаконном получении средств для президентской кампании.

«Ресо-Гарантия», основанная в 1991 году, является одной из крупнейших страховых компаний России. Ее контролируют Сергей и Николай Саркисовы.

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Комментарии (1)

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Саркисовы договорились с Саркози. Не удивлён.
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