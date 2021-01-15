В Подмосковье пенсионер с ружьём отстреливался от полицейских

Житель подмосковного города Пушкино сообщил о взрывном устройстве у себя в квартире 15 января. Об этом 15 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.



Взрывом угрожал 61-летний пенсионер. На место приехали полицейские и попытались попасть в квартиру с минёром. Хозяин ответил выстрелом из охотничьего ружья по входной металлической двери. Пуля преграду не пробила.



Мужчину задержали. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Взрывного устройства у него дома не нашли. СК по Московской области начал проверку.

