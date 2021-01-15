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В Подмосковье пенсионер с ружьём отстреливался от полицейских

Житель подмосковного города Пушкино сообщил о взрывном устройстве у себя в квартире 15 января. Об этом 15 января пишет ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Взрывом угрожал 61-летний пенсионер. На место приехали полицейские и попытались попасть в квартиру с минёром. Хозяин ответил выстрелом из охотничьего ружья по входной металлической двери. Пуля преграду не пробила.

Мужчину задержали. Он находился в сильном алкогольном опьянении. Взрывного устройства у него дома не нашли. СК по Московской области начал проверку.

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Комментарии (3)

263836471
Ружьё теперь хоть отберут?
hal9000
Скучно стало..вызвал бы лучше психиатров
lamer
Старый дурак.
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