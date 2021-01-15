В Петербурге заработала горячая линия помощи отцам — им помогут справиться с синдромом отчуждения родителя

Линию запустили силами нескольких организаций: Санкт-Петербургского института психологического консультирования, Национальной ассоциации исследователей синдрома отчуждения родителя, Международного отцовского комитета и Союза отцов. Позвонить по телефону круглосуточной службы помощи и получить бесплатно консультацию могут не только папы Санкт-Петербурга, но и других регионов, сообщает портал «Открытые НКО» .

В Петербурге заработала нестандартная горячая линия помощи отцам, которые столкнулись с синдромом отчуждения родителя. Это особенное поведение ребёнка, который испытывает крайнюю враждебность, необоснованный страх или неприязнь к одному из родителей.

Отмечается, что с такими поведенческими реакциями со стороны детей сталкиваются и мамы, но чаще именно папы. Порой синдром отчуждения возникает у ребёнка после развода родителей, или когда второй родитель пытается манипулировать ситуацией, настраивать окружающих против второй половины.



«Если после развода ребёнок вдруг стал отвергать вас и отказываться от общения, вы не одиноки в своей беде, и дело даже не в том, насколько вы хороши как родитель. Дело в том, что ваш ребёнок, вполне возможно, стал жертвой коварной формы психологического насилия со стороны другого родителя или иного значимого взрослого», — поясняют организаторы проекта.



Если синдром отчуждения возник у ребёнка, то разобраться без помощи специалиста порой невозможно. Старшие люди любят говорить, что подростку нужно просто дать время, потом он сам захочет общаться с отчуждаемым родителем, но психологи, основываясь на опыте многолетних исследований, говорят: это не так. Неразрешенная ситуация с годами только усугубится. По телефону горячей линии помогут выяснить, стали ли вы отчуждаемым родителем, какая это стадия отчуждения, как остановить манипуляции, если речь идёт о намеренном настраивании ребёнка против вас.

