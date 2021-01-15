Апелляция не помогла реставраторам скостить штраф за небрежное отношение к наследию ЮНЕСКО на Соловках. Новый судья удвоил размер наказания

Как сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга 15 января, предыдущее решение Октябрьского районного суда в ноябре отменил Санкт-Петербургский горсуд по жалобе «Веги»: компания не согласилась с размером штрафа. Ее представители указывали, что фирма является субъектом малого предпринимательства, финансовое и имущественное положение ответчика не учтено. Мастерская просила сократить назначенный штраф с 500 тысяч рублей до 50 тысяч.

После обращения архитектурно-реставрационной мастерской «Вега» в апелляцию суд установил компании новый штраф за работы по сохранению Соборной колокольни ансамбля Соловецкого монастыря. Его размер вырос с 500 тысяч рублей до 1 млн.

В январе Октябрьский райсуд заново рассмотрел дело. Компанию снова признали виновной — на этот раз ей назначили штраф уже в 1 млн рублей. «При повторном рассмотрении суд не связан первым решением никаким образом, — пояснили в пресс-службе. — При новом рассмотрении новый судья решил назначить такой штраф».



Напомним, в июне-июле Минкульт провел административное расследование и установил, что к работам по сохранению Соборной колокольни XVIII века в Архангельской области подошли без должной бережности. Компания «Управление строительными проектами» нарушила принципы проведения историко-культурной экспертизы в части научной обоснованности, объективности и законности, а также независимости экспертов. Она заключила договор с мастерской «Вега», которая должна была подготовить проектную документацию. Суд оштрафовал каждую фирму на 500 тысяч рублей.



Соборная колокольня на набережной бухты Благополучия в Архангельской области входит в состав объекта культурного наследия федерального значения «Ансамбль Соловецкого монастыря и отдельные сооружения островов Соловецкого архипелага», XVI век — первая половина XX века. Он же является частью объекта всемирного наследия (ЮНЕСКО) «Культурно-исторический комплекс Соловецких островов».

