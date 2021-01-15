Рыжая пиксельная белка с орехом, которая появилась на Западной стрелке Елагина острова в Петербурге до Рождества, будет удалена с гранита. Об этом 15 января в соцсетях пишет стрит-артер Диляра Советова, чьи мозаики периодически появляются в самых неожиданных местах города.



«Представляете, мне в инсту написал «Мостотрест» (в их ведении находятся мосты и набережные), сказали, что хоть белка и хорошая, они должны её убрать, и напомнили, что такая деятельность незаконна. Жаль белки, но приятно, что написали», — отметила Диляра.