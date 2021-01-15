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Пиксельную белку с Западной стрелки Елагина острова уберут. Но «Мостотрест» готов к сотрудничеству

Рыжая пиксельная белка с орехом, которая появилась на Западной стрелке Елагина острова в Петербурге до Рождества, будет удалена с гранита. Об этом 15 января в соцсетях пишет стрит-артер Диляра Советова, чьи мозаики периодически появляются в самых неожиданных местах города.

«Представляете, мне в инсту написал «Мостотрест» (в их ведении находятся мосты и набережные), сказали, что хоть белка и хорошая, они должны её убрать, и напомнили, что такая деятельность незаконна. Жаль белки, но приятно, что написали», — отметила Диляра.

Девушка добавила, что ей предложили обсудить развитие проекта без нарушений правил. Диляра Советова приглашение приняла.

«Надо отметить, что тон их сообщений был доброжелательный и обидок никаких к ним нет — понятно, что у них есть обязательства поддерживать вид мостов и набережных».

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Комментарии (6)

СпортивнаяДевушка
Белка классная!
***_555
Нужно разрешить подобное творчество на трансформаторных будках, серых бетонных заборах у промзон и помоек.
hedgehog_
белка появилась когда? я там конечно давно не был, но похоже на пиаракцию какую-то
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