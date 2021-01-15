«Коммерсантъ»: Власти готовятся ввести лицензии на звонки через Skype, Viber и WhatsApp

За 50 млн рублей подрядчику предстоит проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика через Интернет, подготовить план введения лицензирования и сформулировать предложения по изменению законодательства. В Минцифры, куда переходят полномочия Россвязи, от комментариев отказались.

Исследование о возможности введения в России лицензирования для интернет-сервисов, которые позволяют совершать звонки в сети связи общего пользования, закажет Россвязь. Об этом со ссылкой на тендерную документацию на сайте госзакупок сообщает 15 января «Коммерсантъ».

Среди популярных сервисов, которые позволяют звонить на мобильные и городские телефоны, есть в том числе продукт Microsoft — Skype, WhatsApp от Facebook и Viber. Комментариев от владельцев сервисов пока нет, но ранее CEO компании Viber Джамел Агауа рассказывал «Коммерсанту», что услуги связи, завязанные на обычные телефонные линии, — один из основных источников монетизации компании.



Издание напоминает, что ещё в 2013 году о необходимости обязательного лицензирования сервисов для голосового общения заявляли российские мобильные операторы, которые сетовали на отсутствие инвестирования мессенджеров в инфраструктуру сетей.



Эксперты издания отмечают, что за идеей властей может стоять желание спецслужб иметь доступ к данным о конечных пользователях услуг, сегодня они защищены шифрованием внутри таких сервисов. Кроме того инициатива может затронуть провайдеров IP-телефонии, которые оказывают услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров.

