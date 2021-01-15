«Коммерсантъ»: Власти готовятся ввести лицензии на звонки через Skype, Viber и WhatsApp

Исследование о возможности введения в России лицензирования для интернет-сервисов, которые позволяют совершать звонки в сети связи общего пользования, закажет Россвязь. Об этом со ссылкой на тендерную документацию на сайте госзакупок сообщает 15 января «Коммерсантъ».
За 50 млн рублей подрядчику предстоит проанализировать существующие системы пропуска голосового трафика через Интернет, подготовить план введения лицензирования и сформулировать предложения по изменению законодательства. В Минцифры, куда переходят полномочия Россвязи, от комментариев отказались.
Среди популярных сервисов, которые позволяют звонить на мобильные и городские телефоны, есть в том числе продукт Microsoft — Skype, WhatsApp от Facebook и Viber. Комментариев от владельцев сервисов пока нет, но ранее CEO компании Viber Джамел Агауа рассказывал «Коммерсанту», что услуги связи, завязанные на обычные телефонные линии, — один из основных источников монетизации компании.
Издание напоминает, что ещё в 2013 году о необходимости обязательного лицензирования сервисов для голосового общения заявляли российские мобильные операторы, которые сетовали на отсутствие инвестирования мессенджеров в инфраструктуру сетей.
Эксперты издания отмечают, что за идеей властей может стоять желание спецслужб иметь доступ к данным о конечных пользователях услуг, сегодня они защищены шифрованием внутри таких сервисов. Кроме того инициатива может затронуть провайдеров IP-телефонии, которые оказывают услуги междугородной и международной связи для корпоративных клиентов на базе виртуальных номеров.
По оценке TelecomDaily, рынок услуг телефонной связи на базе виртуальных номеров по итогам 2020 года составил 75 млрд руб. В 2019 году в сегменте виртуальных АТС лидировали «Манго Телеком» (24%), МТТ (15%) и «Ростелеком» (13%), ранее отмечали в «ТМТ Консалтинг».