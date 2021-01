Акции Xiaomi упали на 12% за час после внесения компании в черный список США

Xiaomi заявила, что не контролируется военными КНР и собирается «принять соответствующие меры для защиты своих интересов». Ей, как и другим компаниям из списка, грозит исключение из листинга на биржах США и глобальных фондовых индексов. На прошлой неделе американская финансовая компания MSCI Inc. уже исключила из листинга три крупнейшие в Китае телекоммуникационные компании: China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd.