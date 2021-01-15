Акции Xiaomi упали на 12% за час после внесения компании в черный список США

Капитализация китайского производителя бытовой и компьютерной электроники Xiaomi сократилась сразу на 12% всего за час после того, как США внесли компанию в черный список. Об этом сообщил 15 января Bloomberg.
Согласно данным Investing.com, акции Xiaomi рухнули почти на 12% буквально за час — с 4,25 доллара до 3,75. Исторического максимума цены на акции Xiaomi достигли в декабре прошлого года: тогда они стоили 4,26 доллара.
14 января «Фонтанка» сообщала, что администрация Трампа внесла в черный список Xiaomi и еще восемь китайских компаний, которые якобы контролируются китайскими военными. Это значит, что американцы не смогут покупать акции этих компаний: соответствующий указ в ноябре издал действующий президент США Дональд Трамп. Граждане США также обязаны избавиться от акций компаний «военного» списка до 21 ноября этого года.
Xiaomi заявила, что не контролируется военными КНР и собирается «принять соответствующие меры для защиты своих интересов». Ей, как и другим компаниям из списка, грозит исключение из листинга на биржах США и глобальных фондовых индексов. На прошлой неделе американская финансовая компания MSCI Inc. уже исключила из листинга три крупнейшие в Китае телекоммуникационные компании: China Mobile Ltd., China Telecom Corp. и China Unicom Hong Kong Ltd.