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Непреодолимая сила алкоголя усыпила жителя Петербурга в душе. Теперь он должен мурманской гостинице как за месяц проживания

Четвертый этаж гостиницы в Мурманске был залит водой из душа номера, где спал житель Петербурга. У него «ухудшилось состояние» из-за непреодолимой силы алкоголя.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 января, Фрунзенский районный суд рассмотрел иск гостиницы «69 Параллель» к петербуржцу Сергею Колабскому о возмещении ущерба.

Мужчина с середины июля жил в номере на пятом этаже, а в ночь с 23 на 24 июля залил два номера снизу. Мокрыми оказались потолок и стены 4-го этажа.

Сумму ущерба гостиница оценила в 54 000 рублей. Это стоимость почти месячного пребывания в ней, с учетом, что в среднем номер стоит за сутки порядка 2 тысяч рублей.

Сам Сергей иск просил отклонить, так как причиной залива, по его мнению, изложенному в письменном отзыве, явилось его ухудшившееся состояние. Из-за этого он якобы и перекрыл дренажное отверстие в полу душа. Конструктивные особенности помещения, уверен Сергей, позволили воде проникнуть на иные участки в нарушение строительных норм и правил.

Однако в ходе суда выяснилось, что мужчина уснул в душе, так как был пьян.

«Ответчиком не было доказано, что состояние опьянения является обстоятельством непреодолимой силы, а также то, что ущерб произошел по причине действий иных лиц, а потому сумма подлежит взысканию по праву», — сообщает пресс-служба.

Суд требования истца удовлетворил, взыскав с петербуржца 54 000 рублей.

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Комментарии (3)

Fruit Bat
Когда опьянение уже наступило - это определенно обстоятельство непреодолимой силы, но факт его наступления можно преодолеть)))
MiDeg
"Непреодолимая сила алкоголя" поэтично, ничего не скажешь))
260551481
Примерная стоимость бутылки элитного алкоголя...
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