Непреодолимая сила алкоголя усыпила жителя Петербурга в душе. Теперь он должен мурманской гостинице как за месяц проживания

Четвертый этаж гостиницы в Мурманске был залит водой из душа номера, где спал житель Петербурга. У него «ухудшилось состояние» из-за непреодолимой силы алкоголя.



Как сообщает объединенная пресс-служба судов 15 января, Фрунзенский районный суд рассмотрел иск гостиницы «69 Параллель» к петербуржцу Сергею Колабскому о возмещении ущерба.



Мужчина с середины июля жил в номере на пятом этаже, а в ночь с 23 на 24 июля залил два номера снизу. Мокрыми оказались потолок и стены 4-го этажа.



Сумму ущерба гостиница оценила в 54 000 рублей. Это стоимость почти месячного пребывания в ней, с учетом, что в среднем номер стоит за сутки порядка 2 тысяч рублей.

